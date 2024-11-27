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Евгения Евсеева
Инвестиции

Softbank выкупит у сотрудников OpenAI акции на $1,5 млрд — СМИ

Так инвестфирма может увеличить долю в разработчике ChatGPT.

  • У сотрудников будет время до 24 декабря 2024 года, чтобы решить — хотят они продавать акции или нет, пишут CNBC и Financial Times со ссылкой на источники.
  • Как уточняют издания, воспользоваться предложением могут бывшие и нынешние сотрудники OpenAI, которые владеют акциями компании больше двух лет.
  • Сделку должны завершить к концу 2024-го. Акции оценили примерно в $210 (около 22 тысяч рублей по курсу ЦБ на 27 ноября 2024 года) за штуку.
  • Инициатором стал основатель и глава Softbank Масаёси Сон, пишет CNBC. По словам источников, он «настойчиво требовал увеличить долю в компании» после того, как уже вложил $500 млн в OpenAI в последнем раунде инвестиций, в ходе которого стартап оценили в $157 млрд.

#новости #openai #softbank

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7 комментариев
abubas//

Молодцы, победа за нами

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Nenueto Flex

Какая ещё победа?)))

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Макгаффин

за этот камент 15 рэ не заплатят, не та тема

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OZZ

Интересный ход, прокатит ли

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Пётр Иванов

Softbank постоянно вкладывается в разное гумно, которое потом разоряется

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