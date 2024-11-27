Softbank выкупит у сотрудников OpenAI акции на $1,5 млрд — СМИ

Так инвестфирма может увеличить долю в разработчике ChatGPT.У сотрудников будет время до 24 декабря 2024 года, чтобы решить — хотят они продавать акции или нет, пишут CNBC и Financial Times со ссылкой на источники.Как уточняют издания, воспользоваться предложением могут бывшие и нынешние сотрудники OpenAI, которые владеют акциями компании больше двух лет.Сделку должны завершить к концу 2024-го. Акции оценили примерно в $210 (около 22 тысяч рублей по курсу ЦБ на 27 ноября 2024 года) за штуку.Инициатором стал основатель и глава Softbank Масаёси Сон, пишет CNBC. По словам источников, он «настойчиво требовал увеличить долю в компании» после того, как уже вложил $500 млн в OpenAI в последнем раунде инвестиций, в ходе которого стартап оценили в $157 млрд.#новости #openai #softbank
Молодцы, победа за нами
Какая ещё победа?)))
за этот камент 15 рэ не заплатят, не та тема
Интересный ход, прокатит ли
Softbank постоянно вкладывается в разное гумно, которое потом разоряется