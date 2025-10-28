OpenAI завершила реструктуризацию — контроль над коммерческим подразделением сохранит НКО

Доля Microsoft сократится с 32,5% до 27%. Некоммерческое подразделение назвали OpenAI Foundation. Коммерческое — OpenAI Group. Второе зарегистрировали как «общественно полезную корпорацию» (PBC). Право назначать членов совета директоров получила НКО.26% OpenAI Foundation в OpenAI Group оценивают примерно в $130 млрд, пишет CNBC. Долю Microsoft в нём — в $135 млрд. Ещё 47% принадлежат другим инвесторам, а также нынешним и бывшим сотрудникам.Права Microsoft на интеллектуальную собственность в виде «моделей и продуктов» OpenAI продлили до 2032 года. На пользовательские устройства они не распространяются.Microsoft сможет разрабатывать универсальный искусственный интеллект самостоятельно или со сторонними компаниями — не завися от OpenAI. Последняя, в свою очередь, обязалась купить услуги облачного сервиса Microsoft Azure на $250 млрд.OpenAI представила план перехода к коммерческой структуре управления в конце 2024 года, но по той задумке PBC должна была контролировать бизнес. В мае 2025 года она обновила концепцию и сообщила, что контроль над коммерцией будет у НКО. При решении учли «мнения общественных деятелей и офисов генпрокуроров Делавэра и Калифорнии».Реструктуризация также была одним из требований некоторых инвесторов.#новости #openai #microsoft