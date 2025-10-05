Джони Айв и OpenAI столкнулись с «техническими проблемами» при разработке ИИ-устройства — FT

Что это за устройство — по-прежнему точно неизвестно.Айв и глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: OpenAIПо данным источников FT, задача Айва и OpenAI — разработать устройство без экрана размером с ладонь, которое «принимает звуковые и визуальные сигналы и отвечает на пользовательские запросы».По задумке, оно должно быть оснащено камерами, микрофоном и динамиком и располагаться на столе, но носить с собой его тоже можно. Речь, предположительно, об «умной» колонке. Ранее о ней говорили и источники The Information.По словам одного из собеседников издания, устройство будет всегда слушать, вместо того чтобы реагировать, например, на конкретное слово. А его «сенсоры будут собирать данные в течение всего дня, чтобы формировать память ассистента».Но пока команда не может решить «трудности с программным обеспечением и инфраструктурой», которая потребуется для обработки большого числа запросов, узнало FT. Помимо этого, нужно определиться с политикой приватности и «личностью» будущего бота, чтобы не подхалимничал, не болтал слишком много и вовлекался только когда надо.Одна из главных причин, по которым выпуск могут отложить, — потребность в мощностях (пока он якобы намечен на 2026 год), рассказал собеседник, близкий к Айву. По его словам, OpenAI с трудом обеспечивает необходимый объём ресурсов для ChatGPT — «что уж говорить об ИИ-устройстве».Источник, близкий к OpenAI, заверил, что возникшие сложности — норма для продуктовой разработки. Сама компания и LoveFrom Айва отказались от комментариев.Айв покинул Apple в 2019 году и открыл дизайнерскую компанию LoveFrom. В июле 2025 года OpenAI купила его стартапа Io за $6,5 млрд, чтобы вместе создать «принципиально новое» устройство.FT считает, что рынок непростой. Оно напомнило: ИИ-кулон Friend уже критикуют за постоянную прослушку и грубости в диалогах. А ИИ-брошь Humane так вообще сняли с производства.Полина ЛааксоМнения21 маяДжони Айв назвал ИИ-брошь Humane AI Pin и ИИ-помощника Rabbit R1 «очень плохими продуктами» По мнению бывшего главного дизайнера Apple, рынку нужны «новые подходы к мышлению».#новости