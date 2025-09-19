OpenAI с командой бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва думают о разработке очков, диктофона и «умной» колонки — The Information

Компания якобы уже заключила соглашение с поставщиком Apple и переманила больше 20 её сотрудников.Джони Айв (слева) и глава OpenAI Сэм Альтман (справа). Источник: 9To5MacОдно из ИИ-устройств, которое OpenAI рассматривает в рамках работы с Джони Айвом, «напоминает “умную” колонку без дисплея», пишет The Information со ссылкой на источники. Материал издания приводят The Verge, Reuters и 9To5Mac.По словам источников, компания также рассматривала возможность создания очков, цифрового диктофона и носимой броши. Выпуск первых продуктов якобы намечен на конец 2026 года или начало 2027-го.Устройство пока находится на стадии разработки прототипа и по плану будет размером с карман и «тесно взаимодействовать» с ИИ-моделями OpenAI. Для производства компания якобы уже подписала соглашение с Luxshare — эта китайская компания, в частности, занимается сборкой iPhone и AirPods.По словам источников, OpenAI также обратилась к китайской Goertek — ещё одному сборщику устройств Apple — с просьбой поставлять компоненты для будущего устройства. Кроме того, по данным издания, компания уже переманила более 20 сотрудников Apple — инженеров и дизайнеров.Джонни Айв покинул Apple в 2019 году и открыл дизайнерскую компанию LoveFrom. После этого он продолжал сотрудничать с Apple, в том числе при работе над гарнитурой смешанной реальности VisionPro.В июле 2025 года OpenAI закрыла сделку по покупке стартапа Io Джони Айва за $6,5 млрд. Компании планируют выпускать «принципиально новое» устройство, но детали публично не раскрывают. Бюро LoveFrom сохранило независимость, сообщало Bloomberg.Полина ЛааксоМнения21 маяДжони Айв назвал ИИ-брошь Humane AI Pin и ИИ-помощника Rabbit R1 «очень плохими продуктами» По мнению бывшего главного дизайнера Apple, рынку нужны «новые подходы к мышлению».#новости #openai