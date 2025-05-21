Джони Айв назвал ИИ-брошь Humane AI Pin и ИИ-помощника Rabbit R1 «очень плохими продуктами»

По мнению бывшего главного дизайнера Apple, рынку нужны «новые подходы к мышлению».Рассуждать о том, чем именно плохи Humane AI и Rabbit R1, Айв не стал. Мнением поделился с Bloomberg, анонсируя продажу своего стартапа по разработке аппаратных решений с нейросетями. Его выкупит разработчик ChatGPT — OpenAI.Вместе с командой Айва OpenAI уже в 2026 году рассчитывает выпустить первые потребительские устройства. Но какие — не говорит.Айв. Источник фото: Bloomberg«Умную» брошь AI Pin представил в 2023 году стартап Humane выходцев из Apple. Она работала на процессоре Snapdragon от Qualcomm и поддерживала модели от OpenAI.В компании надеялись, что «однажды AI Pin сможет заменить смартфон», однако устройство критиковали даже самые первые «тестировщики», среди которых были и друзья, и родственники основателей, рассказывало The Verge. Оно же позже писало: «С мая по август 2024 года компания получила больше возвратов брошей, чем заказов».В феврале 2025-го ПО разработчика и права на интеллектуальную собственность выкупила HP. К ней перешла вся команда Humane, а производство брошек свернули.Полина ЛааксоТехника05.05.2024«Безделушка для фанатиков ИИ, которым некуда девать деньги»: как показала себя «умная» брошь Humane AI Pin за $699 Рассказали технологические обозреватели зарубежных изданий.ИИ-помощника Rabbit R1 на основе «большой модели действий» в январе 2024 года представила компания Rabbit. Как уточняет The Verge, проект продолжает работу и выпускает обновления ПО, но того же ажиотажа, что был на старте, уже не вызывает.Полина ЛааксоТехника27.04.2024Отвечает шустро и по делу, но быстро разряжается: первые впечатления от ИИ-помощника Rabbit R1 за $199 Ими поделились обозреватели зарубежных СМИ. #новости #джониайв