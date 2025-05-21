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Полина Лааксо
Мнения

Джони Айв назвал ИИ-брошь Humane AI Pin и ИИ-помощника Rabbit R1 «очень плохими продуктами»

По мнению бывшего главного дизайнера Apple, рынку нужны «новые подходы к мышлению».

  • Рассуждать о том, чем именно плохи Humane AI и Rabbit R1, Айв не стал. Мнением поделился с Bloomberg, анонсируя продажу своего стартапа по разработке аппаратных решений с нейросетями. Его выкупит разработчик ChatGPT — OpenAI.
  • Вместе с командой Айва OpenAI уже в 2026 году рассчитывает выпустить первые потребительские устройства. Но какие — не говорит.
Айв. Источник фото: Bloomberg
Айв. Источник фото: Bloomberg
  • «Умную» брошь AI Pin представил в 2023 году стартап Humane выходцев из Apple. Она работала на процессоре Snapdragon от Qualcomm и поддерживала модели от OpenAI.
  • В компании надеялись, что «однажды AI Pin сможет заменить смартфон», однако устройство критиковали даже самые первые «тестировщики», среди которых были и друзья, и родственники основателей, рассказывало The Verge. Оно же позже писало: «С мая по август 2024 года компания получила больше возвратов брошей, чем заказов».
  • В феврале 2025-го ПО разработчика и права на интеллектуальную собственность выкупила HP. К ней перешла вся команда Humane, а производство брошек свернули.
Полина Лааксо
Техника
«Безделушка для фанатиков ИИ, которым некуда девать деньги»: как показала себя «умная» брошь Humane AI Pin за $699

Рассказали технологические обозреватели зарубежных изданий.

  • ИИ-помощника Rabbit R1 на основе «большой модели действий» в январе 2024 года представила компания Rabbit. Как уточняет The Verge, проект продолжает работу и выпускает обновления ПО, но того же ажиотажа, что был на старте, уже не вызывает.
Полина Лааксо
Техника
Отвечает шустро и по делу, но быстро разряжается: первые впечатления от ИИ-помощника Rabbit R1 за $199

Ими поделились обозреватели зарубежных СМИ.

Источник: CNet

#новости #джониайв

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