HP купила разработчика «умной» броши Humane AI Pin за $116 млн

Он прекратит производство и поддержку устройств.Согласно сделке, HP выкупила ПО разработчика и права на его интеллектуальную собственность. Вся команда Humane перейдёт в HP, а производство «умных» брошей закроют, пишет Bloomberg.Внутри HP сотрудники Humane сформируют подразделение HP IQ, которое будет заниматься внедрением ИИ в продукты компании — компьютеры, принтеры и другое оборудование.Продажи AI Pin уже закрыли. Поддержку устройства прекратят 28 февраля 2025 года. Клиенты, купившие брошь в течение последних 90 дней, могут запросить возврат средств. Те, кто купил раньше, — нет.Сумма сделки — $116 млн, её должны закрыть до конца февраля.Источник: HumaneHumane выходцев из Apple представила «умную» брошь AI Pin за $699 в 2023 году. Она работает на процессоре Snapdragon от Qualcomm и поддерживает ИИ-решения от OpenAI. В компании надеялись, что «однажды AI Pin сможет заменить смартфон».К поставкам приступили в апреле 2024 года. Уже в мае Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Humane думает продать бизнес. Позже NYT узнало, что переговоры ведут в том числе с HP.Полина ЛааксоТехника05.05.2024«Безделушка для фанатиков ИИ, которым некуда девать деньги»: как показала себя «умная» брошь Humane AI Pin за $699 Рассказали технологические обозреватели зарубежных изданий.#новости #humane