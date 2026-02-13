Популярное
Евгения Евсеева
AI

Anthropic привлёк $30 млрд при оценке в $380 млрд

В сентябре 2025 года компания собрала $13 млрд при оценке в $183 млрд.

Источник: Bloomberg 
  • Ведущие инвесторы — Coatue и фонд GIC, сообщила компания. В раунде также приняли участие D. E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, Iconiq и MGX.
  • В ноябре 2025 года Microsoft и Nvidia обязались вложить в Anthropic до $15 млрд. Эти деньги также вошли в раунд.
  • Инвестиции направят на «передовые исследования, разработку продуктов и расширение инфраструктуры».
  • Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. В начале февраля 2026-го компания представила модель Claude Opus 4.6. Среди других её разработок — Claude Sonnet 4.5 и Claude Haiku 4.5.
Полина Лааксо
Инвестиции
Anthropic ведёт переговоры о проведении IPO в 2026 году — FT

По данным собеседников издания, разработчик чат-бота Claude уже обратился к юридической фирме Wilson Sonsini.

Сооснователь Anthropic Дарио Амодей. Источник фото: The Information

#новости #anthropic

