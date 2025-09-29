Anthropic представила модель Claude Sonnet 4.5 — она может работать автономно в течение 30 часов подряд

Claude Sonnet 4.5 способна работать автономно в течение 30 часов подряд. По словам Anthropic, в ходе тестов модель написала около 11 тысяч строк кода для создания приложения, «похожего на Slack», и остановилась только после завершения задачи.

Новая модель «особенно эффективна» в сферах кибербезопасности, финансов и исследований, утверждает компания. Бета-тестировщики, в число которых входят Cursor, GitHub, Canva, Netflix и другие, отмечают, что Sonnet 4.5 лучше справляется с редактированием кода, поиском уязвимостей, продуктовыми исследованиями и другими задачами с «длинным контекстом».