Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Путешествия
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в Anthropic

Оценка компании может составить более $300 млрд, говорят источники.

Источник: Shutterstock / worldtrademarkreview.com
Источник: Shutterstock / worldtrademarkreview.com
  • Стороны анонсировали стратегическое партнёрство, в рамках которого Nvidia инвестирует в разработчика ИИ-моделей Claude до $10 млрд, а Microsoft — до $5 млрд.
  • По словам источника Bloomberg, инвестиции станут частью следующего раунда финансирования стартапа. Собеседники FT добавляют, что его планируют закрыть в конце 2025 года или начале 2026-го.
  • Оценка компании может составить более $300 млрд, пишет газета. По данным CNBC, — до $350 млрд. Для сравнения: в сентябре 2025 года Anthropic привлёк $13 млрд при оценке в $183 млрд.
  • В рамках партнёрства Anthropic также обязался купить вычислительные мощности облачного сервиса Microsoft Azure на $30 млрд и до 1 ГВт мощности с системами Grace Blackwell и Vera Rubin от Nvidia, пишет CNBC.
  • Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Среди её разработок — модель Claude Sonnet 4.5, которая может работать автономно в течение 30 часов подряд, модель Claude Haiku 4.5 и инструмент для разработчиков Claude Code.
Артур Томилко
AI
«Не смог заработать»: Anthropic рассказала об эксперименте, в котором Claude управлял вендинговым аппаратом в офисе компании как бизнесом

ИИ должен был поддерживать ассортимент товаров и управлять ценами, избегая банкротства.

Вендинговый аппарат в офисе Anthropic, которым управлял Claud

#новости #anthropic

1
12 комментариев