Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в Anthropic

Оценка компании может составить более $300 млрд, говорят источники.Источник: Shutterstock / worldtrademarkreview.comСтороны анонсировали стратегическое партнёрство, в рамках которого Nvidia инвестирует в разработчика ИИ-моделей Claude до $10 млрд, а Microsoft — до $5 млрд.По словам источника Bloomberg, инвестиции станут частью следующего раунда финансирования стартапа. Собеседники FT добавляют, что его планируют закрыть в конце 2025 года или начале 2026-го.Оценка компании может составить более $300 млрд, пишет газета. По данным CNBC, — до $350 млрд. Для сравнения: в сентябре 2025 года Anthropic привлёк $13 млрд при оценке в $183 млрд.В рамках партнёрства Anthropic также обязался купить вычислительные мощности облачного сервиса Microsoft Azure на $30 млрд и до 1 ГВт мощности с системами Grace Blackwell и Vera Rubin от Nvidia, пишет CNBC.Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Среди её разработок — модель Claude Sonnet 4.5, которая может работать автономно в течение 30 часов подряд, модель Claude Haiku 4.5 и инструмент для разработчиков Claude Code.Артур ТомилкоAI28 июня