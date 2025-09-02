Anthropic привлёк $13 млрд при оценке в $183 млрд

Полгода назад стартап оценивали в $61,5 млрд.Разработчик чат-бота Claude объявил, что закрыл раунд F. Лид-инвесторами стали ICONIQ, Fidelity Management & Research Company и Lightspeed Venture Partners. Среди других инвесторов — Altimeter, Baillie Gifford, Blackstone, General Atlantic, General Catalyst и другие.Оценка компании с учётом полученных инвестиций — $183 млрд. Для сравнения: в марте 2025 года инвесторы оценивали её в $61,5 млрд. В 2024 году — в $18 млрд.По словам Anthropic, у неё свыше 300 тысяч корпоративных клиентов. Привлечённые средства стартап планирует направить на «удовлетворение растущего спроса предприятий», исследования в области безопасности и международную экспансию.Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Среди её разработок — модель Claude Sonnet 4 и «лучшая в мире модель для программирования» Claude Opus 4. В августе 2025 года стартап добавил в Claude функцию памяти и режим «ИИ-репетитора».Артур ТомилкоAI28 июня«Не смог заработать»: Anthropic рассказала об эксперименте, в котором Claude управлял вендинговым аппаратом в офисе компании как бизнесом ИИ должен был поддерживать ассортимент товаров и управлять ценами, избегая банкротства.#новости #anthropic