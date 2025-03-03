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Таня Боброва
AI

Anthropic привлекла $3,5 млрд при оценке в $61,5 млрд

В 2024 году разработчика чат-бота Claude оценивали в $18 млрд.

  • Раунд возглавила Lightspeed Venture Partners при участии Bessemer Venture Partners, Cisco Investments, D1 Capital Partners, General Catalyst, Salesforce Ventures и других инвесторов, сообщил стартап. Оценка — с учётом полученных инвестиций.
  • На инвестиции Anthropic планирует ускорить разработку ИИ «следующего поколения» и международную экспансию, а также увеличить вычислительные мощности.
  • В конце февраля 2025 года Anthropic представила Claude 3.7 Sonnet — «гибридную» модель с возможностью рассуждений, а также превью инструмента для разработчиков Claude Code. Пользователи называют Claude 3.7 Sonnet одной из «лучших в программировании». Стартап сообщил, что планирует развивать решения в этой области.
  • Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Среди её разработок — поколение ИИ-моделей Claude 3 для написания кода и работы с текстом
  • О том, что стартап готовится привлечь инвестиции, в конце февраля 2025 года писала WSJ. По данным WSJ, Bloomberg и FT, изначально Anthropic хотела привлечь $2 млрд при оценке в $60 млрд. В 2024 году разработчика оценивали в $18 млрд.
Ася Карпова
AI
Claude 3.7 Sonnet — «лучшая в программировании»: первые отзывы и примеры работы новой модели Anthropic

Пользователи создают мобильные приложения, игры и карточки погоды «с одной попытки».

#новости #anthropic

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