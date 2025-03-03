Anthropic привлекла $3,5 млрд при оценке в $61,5 млрд

В 2024 году разработчика чат-бота Claude оценивали в $18 млрд.Раунд возглавила Lightspeed Venture Partners при участии Bessemer Venture Partners, Cisco Investments, D1 Capital Partners, General Catalyst, Salesforce Ventures и других инвесторов, сообщил стартап. Оценка — с учётом полученных инвестиций.На инвестиции Anthropic планирует ускорить разработку ИИ «следующего поколения» и международную экспансию, а также увеличить вычислительные мощности.В конце февраля 2025 года Anthropic представила Claude 3.7 Sonnet — «гибридную» модель с возможностью рассуждений, а также превью инструмента для разработчиков Claude Code. Пользователи называют Claude 3.7 Sonnet одной из «лучших в программировании». Стартап сообщил, что планирует развивать решения в этой области.Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Среди её разработок — поколение ИИ-моделей Claude 3 для написания кода и работы с текстомО том, что стартап готовится привлечь инвестиции, в конце февраля 2025 года писала WSJ. По данным WSJ, Bloomberg и FT, изначально Anthropic хотела привлечь $2 млрд при оценке в $60 млрд. В 2024 году разработчика оценивали в $18 млрд.Ася КарповаAI25 феврClaude 3.7 Sonnet — «лучшая в программировании»: первые отзывы и примеры работы новой модели Anthropic Пользователи создают мобильные приложения, игры и карточки погоды «с одной попытки».#новости #anthropic