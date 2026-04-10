Google добавила в Gemini функцию интерактивных визуализаций для объяснения сложных тем

Она доступна бесплатно.Источник: GoogleЕсли в запросе попросить Gemini визуализировать данные, физический эксперимент или природное явление, модель создаст симуляцию, с которой можно будет взаимодействовать.Например, на схеме вращения Луны вокруг Земли можно будет регулировать ползунки или вручную задавать значения начальной скорости и силы гравитации.Визуализация двойного маятника. Источник: GoogleСоздавать визуализации может версия Gemini 3 Pro, её нужно выбрать в настройках под полем для ввода запроса. Функция бесплатная, доступ постепенно дают пользователям во всех странах, где поддерживается работа ИИ-сервисов Google (России среди них нет).В марте 2026 года Anthropic тоже научила Claude дополнять ответы визуализациями и диаграммами, с которыми можно взаимодействовать.Евгения ЕвсееваAI27 марGoogle добавила в Gemini функцию импорта чатов и «памяти» из ChatGPT и других ИИ-сервисов Так компания пытается переманить пользователей к себе. #новости