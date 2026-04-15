Ася Карпова
AI

Anthropic начала запрашивать паспорт в «некоторых сценариях» использования Claude

По правилам компании, за создание аккаунта из неподдерживаемого региона могут заблокировать.

Пользователь получил запрос на проверку паспорта. Скриншот vc.ru 
Пользователь получил запрос на проверку паспорта. Скриншот vc.ru 
  • Стартап ввёл проверку личности не для входа в сервис, а при использовании «некоторых» функций и части сценариев — детали не уточнил.
  • Первые пользователи уже начали получать запрос на идентификацию личности во время переписок с Claude.

    Некоторых по почте извещают, что модерация заметила в аккаунте активность, как у несовершеннолетнего.

  • Сервис просит сделать селфи с оригиналом паспорта страны, где официально разрешена работа Claude, или с водительскими правами. Компания оставляет за собой право заблокировать аккаунт за использование бота лицами младше 18 лет или создание учётной записи из неподдерживаемого региона. В том числе из России.

  • Anthropic заверяет, что не использует данные для обучения ИИ-моделей и не передаёт их третьим лицам. Селфи хранятся в системе Persona, среди клиентов которой Министерство внутренней безопасности США.

Ася Карпова
Сервисы
