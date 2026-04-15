Anthropic начала запрашивать паспорт в «некоторых сценариях» использования Claude

По правилам компании, за создание аккаунта из неподдерживаемого региона могут заблокировать.Пользователь получил запрос на проверку паспорта. Скриншот vc.ru Стартап ввёл проверку личности не для входа в сервис, а при использовании «некоторых» функций и части сценариев — детали не уточнил.Первые пользователи уже начали получать запрос на идентификацию личности во время переписок с Claude. Некоторых по почте извещают, что модерация заметила в аккаунте активность, как у несовершеннолетнего.Сервис просит сделать селфи с оригиналом паспорта страны, где официально разрешена работа Claude, или с водительскими правами. Компания оставляет за собой право заблокировать аккаунт за использование бота лицами младше 18 лет или создание учётной записи из неподдерживаемого региона. В том числе из России.Anthropic заверяет, что не использует данные для обучения ИИ-моделей и не передаёт их третьим лицам. Селфи хранятся в системе Persona, среди клиентов которой Министерство внутренней безопасности США.Ася КарповаСервисы20 феврНезависимые исследователи заподозрили, что сервис Persona для верификации пользователей Discord, ChatGPT и других может передавать данные властям США В их отчёте представлены только косвенные доказательства, собранные по открытым базам данных.#новости