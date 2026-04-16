Чистая прибыль производителя чипов TSMC в первом квартале 2026-го выросла на 58% год к году — до рекордной отметки в $18 млрд

Компания фиксирует рекордную прибыль на протяжении четырёх кварталов подряд. Источник: ReutersВыручка TSMC в первом квартале 2026 года выросла на 35,1% год к году, до $35 млрд, пишет CNBC. Чистая прибыль за этот же период увеличилась на 58% в годовом выражении и достигла рекордных $18 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков на 5,5%.Спрос на чипы для ИИ остаётся «чрезвычайно высоким», несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, отметили в компании. По итогам 2026 года TSMC прогнозирует рост выручки более чем на 30%.Капитальные затраты TSMC в 2026-м будут ближе к верхней границе прогноза — около $56 млрд, отмечает Bloomberg. С начала 2026 года акции компании выросли примерно на 30%.Производитель подчеркнул, что не ожидает краткосрочного влияния перебоев в цепочках поставок на Ближнем Востоке на свои операции — у компании есть запасы материалов, необходимых для выпуска чипов.#новости #tsmc