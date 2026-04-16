Таня Боброва
AI

OpenAI представила Codex «почти для всего» — он может управлять компьютером

Пока на macOS.

Источник здесь и далее: OpenAI
  • Компания анонсировала «крупное обновление» Codex. Его «раскатывают», начиная с 16 апреля 2026 года, в десктопном приложении для пользователей, авторизованных с ChatGPT.
  • Теперь ИИ-агент для программирования может использовать приложения на компьютере, «видя, щёлкая и печатая с помощью собственного курсора». Несколько агентов могут работать параллельно, не мешая работе пользователя, говорят в OpenAI. Использование компьютера доступно на macOS (для пользователей в ЕС и Великобритании — позже).
  • В приложение добавили встроенный браузер, где пользователи могут оставлять точные инструкции агенту прямо на страницах.
  • Codex теперь может использовать gpt-image-1.5⁠ для генерации и итераций изображений. Это может быть полезно при создании мокапов, игр и другого визуального контента в рамках одного процесса, отметили в компании.
  • OpenAI также выпустила более чем 90 дополнительных плагинов, которые дадут Codex больше возможностей для действий и сбора контекста.

#новости #openai #codex

