Из-за обилия ИИ-моделей сервис подписок на интимный контент RedPeach ввёл проверку по Face ID

Швейцарский сервис RedPeach обязал моделей и авторов контента проходить идентификацию личности с помощью камеры на смартфоне при входе в аккаунт и перед отправкой каждого личного сообщения.

Гендиректор и соучредитель платформы Марко Калли пояснил, что меры обеспечивают пользователям, оплатившим подписку, защиту от общения со сгенерированными девушками и ботами.

С выходом ИИ-инструмента Kling Motion Control, который позволяет наложить любой аватар на своё видео, в соцсетях появилось больше аккаунтов ИИ-моделей. Некоторые блогеры рассказывают, как выдают себя за девушек и зарабатывают на интимных переписках.

OnlyFans не используют, там верификация личности существует давно. Но сервисы Dfans и RedPeach позволяли размещать эротические сгенерированные фотографии без подтверждения внешности.