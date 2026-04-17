Из-за обилия ИИ-моделей сервис подписок на интимный контент RedPeach ввёл проверку по Face ID

Также он борется с проблемой «чаттеров», которые ведут переписку от лица моделей.Источник: @npoxuШвейцарский сервис RedPeach обязал моделей и авторов контента проходить идентификацию личности с помощью камеры на смартфоне при входе в аккаунт и перед отправкой каждого личного сообщения.Гендиректор и соучредитель платформы Марко Калли пояснил, что меры обеспечивают пользователям, оплатившим подписку, защиту от общения со сгенерированными девушками и ботами. С выходом ИИ-инструмента Kling Motion Control, который позволяет наложить любой аватар на своё видео, в соцсетях появилось больше аккаунтов ИИ-моделей. Некоторые блогеры рассказывают, как выдают себя за девушек и зарабатывают на интимных переписках. OnlyFans не используют, там верификация личности существует давно. Но сервисы Dfans и RedPeach позволяли размещать эротические сгенерированные фотографии без подтверждения внешности. Также мера поможет бороться с «чаттерами», которых модели нанимают, чтобы они вели за них переписки. В 2024 году к OnlyFans подали коллективный иск за сотрудничество с агентствами, которые предоставляли услуги «чаттеров». Суд его отклонил.Ника СмирноваAI28 феврСтрашно красивы и могут практически всё: это ИИ-блогеры — они не существуют, но зарабатывают В том числе на доверчивости пользователей.