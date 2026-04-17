Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Из-за обилия ИИ-моделей сервис подписок на интимный контент RedPeach ввёл проверку по Face ID

Также он борется с проблемой «чаттеров», которые ведут переписку от лица моделей.

Источник: @npoxu

  • Швейцарский сервис RedPeach обязал моделей и авторов контента проходить идентификацию личности с помощью камеры на смартфоне при входе в аккаунт и перед отправкой каждого личного сообщения.

  • Гендиректор и соучредитель платформы Марко Калли пояснил, что меры обеспечивают пользователям, оплатившим подписку, защиту от общения со сгенерированными девушками и ботами.

  • С выходом ИИ-инструмента Kling Motion Control, который позволяет наложить любой аватар на своё видео, в соцсетях появилось больше аккаунтов ИИ-моделей. Некоторые блогеры рассказывают, как выдают себя за девушек и зарабатывают на интимных переписках.

  • OnlyFans не используют, там верификация личности существует давно. Но сервисы Dfans и RedPeach позволяли размещать эротические сгенерированные фотографии без подтверждения внешности.

  • Также мера поможет бороться с «чаттерами», которых модели нанимают, чтобы они вели за них переписки. В 2024 году к OnlyFans подали коллективный иск за сотрудничество с агентствами, которые предоставляли услуги «чаттеров». Суд его отклонил.

#новости

6
1
1
11 комментариев