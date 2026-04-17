Anthropic представила Claude Design для создания прототипов, презентаций и других визуальных материалов

Инструмент доступен на платных тарифах.Скриншот vc.ruClaude Design — это разработка Anthropic Labs. Он работает на базе модели Claude Opus 4.7 и доступен в режиме исследовательского превью для подписчиков Claude Pro, Max, Team и Enterprise, рассказала компания.Пользователю описывает запрос, а Claude генерирует черновик, который можно дорабатывать с помощью уточняющих запросов чат-боту, ползунков или вручную. Claude также может автоматически применять к проектам пользовательские дизайн-системы, создавая их по кодовой базе и дизайн-файлам.По словам Anthropic, с помощью инструмента дизайнеры могут превратить статичные мокапы в интерактивные прототипы для тестов и сбора отзывов. Продакт-менеджеры — набросать «флоу» функций и передать их Claude Code. Основатели — «за минуты» сделать из черновой заметки полноценную презентацию с фирменным стилем.Пользователи могут загружать изображения и документы в форматах DOCX, PPTX и XLSX. Также есть инструмент для захвата элементов прямо с сайта. Проект можно сделать приватным или открыть для совместной работы.Готовыми проектами можно поделиться в виде закрытой ссылки, сохранить как папку или HTML-файл или экспортировать в Canva, PDF, PPTX и в Claude Code. «В ближайшие недели» компания планирует упростить создание интеграций с Claude Design, чтобы пользователи могли подключить его к большему количеству инструментов.На фоне новости акции Figma падают на 6,5% и на 19:48 мск 17 апреля 2026 года торгуются по $19 за штуку. Бумаги Adobe дешевеют на 1,37%, до $244,88 за штуку, Wix — на 2,2%, до $67,21.Источник: Anthropic