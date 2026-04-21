OpenAI добавила в Codex функцию, которая отслеживает и запоминает действия пользователя на экране

Это помогает чат-боту для программирования лучше понимать контекст задач. Функция под названием Chronicle доступна владельцам подписки Pro в качестве предварительной версии в приложении Codex для macOS, пишет 9To5Mac.Она использует запись экрана, чтобы создавать «память», которую затем применяет для понимания контекста при общении с пользователем.Chronicle работает в фоновом режиме: ИИ-агенты превращают снимки экрана в краткие сводки и хранят их в виде файлов локально на компьютере. Записи экрана удаляются черещ шесть часов. Это поможет Codex лучше понимать, что пользователь имеет в виду, когда говорит о какой-то задаче — он «увидит» документ на экране, инструменты, которые используются, и другое.OpenAI предупреждает: функция быстро расходует лимиты запросов. Поэтому её можно приостановить или отключить в любой момент — в настройках.Таня БоброваAI16 апрOpenAI представила Codex «почти для всего» — он может управлять компьютером Пока на macOS.