Moonshot выпустила открытую модель Kimi K2.6 «на уровне» GPT-5.4 и с улучшенными навыками создания интерфейсов

Она доступна бесплатно в чат-боте, веса выложили в открытый доступ.Результат работы ИИ-агента на базе Kimi K2.6. Здесь и далее источник: MoonshotКитайский стартап выложил веса Kimi K2.6 на Hugging Face под лицензией Modified MIT для коммерческого использования. Также модель доступна бесплатно в чат-боте Kimi в веб-версии и мобильных приложениях, в API по цене $0,95 и $4 за 1 млн входящих и исходящих токенов, а в редакторе Kimi Code — по подписке от $20 в месяц.В некоторых тестах на программирование Kimi K2.6, по заявлениям компании, превзошла GPT-5.4 и Claude Opus 4.6 в среднем на один балл. Но уступила GPT-5.4 в тестах на работу с визуальными данными.Модель лучше показывает себя в задачах на написание кода, которые требуют долгой поэтапной работы. В одном из тестов Kimi K2.6 должна была локально запустить небольшую модель Qwen3.5-0.8B на Mac и добиться максимальной скорости её работы. Kimi потратила более 12 часов, сделала 4000 вызовов инструментов. Написала с нуля код для развёртывания на языке Zig (непопулярном, чтобы усложнить задачу) и добилась скорости на 20% выше, чем при работе в LM Studio.Результаты моделей в тестахТакже компания улучшила навыки в создании интерфейсов в режиме ИИ-агента Agent Swarm, который может использовать модели для генерации изображений и видео.Архитектура K2.6 такая же, как у предыдущей K2.5: 1 трлн параметров, из них 32 млрд активных, контекстное окно в 256 тысяч токенов, «Смесь экспертов» (MoE) с 384 экспертами.#новости