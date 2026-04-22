Anthropic рассматривает возможность убрать Claude Code из подписки Pro из-за растущих затрат на автономных ИИ-агентов

Пока обновлённые тарифные планы тестируют среди 2% новых пользователей.Источник: @George Pu Некоторые пользователи заметили, что на странице Anthropic с информацией о подписках в плане Pro больше не указан редактор кода Claude Code. При этом на странице инструмента подписка Pro всё ещё включена.Руководитель отдела развития Anthropic Амол Авасаре отреагировал на негативные комментарии в X. По его словам, компания тестирует изменения в тарифах на 2% новых зарегистрированных пользователей — существующих подписчиков Pro это не затронет.Авасаре объяснил, что стартап пересматривает подписки, потому что с момента запуска Claude Code в июне 2025 года потребности пользователей возросли: «долго работающие асинхронные агенты стали частью повседневных рабочих процессов». Повышение лимитов в тарифе Pro всё равно не отвечает «уровню вовлеченности на одного подписчика». Компания пока точно не знает, как будут выглядеть обновлённые планы. Она тестирует изменения и собирает отзывы.18 марта 2026 года Anthropic запустила функцию Dispatch, которая позволяет Claude автономно и круглосуточно работать на компьютере, как ИИ-агент на базе вирусного OpenClaw.Ася КарповаAI29.07.2025Anthropic введёт дополнительные лимиты на использование Claude Code в тарифах Pro и Max из-за «беспрецедентного спроса» В начале июля 2025 года разработчики начали переходить с Cursor на Claude из-за скандала вокруг новых ограничений.