Anthropic рассматривает возможность убрать Claude Code из подписки Pro из-за растущих затрат на автономных ИИ-агентов

Авасаре объяснил, что стартап пересматривает подписки, потому что с момента запуска Claude Code в июне 2025 года потребности пользователей возросли: «долго работающие асинхронные агенты стали частью повседневных рабочих процессов». Повышение лимитов в тарифе Pro всё равно не отвечает «уровню вовлеченности на одного подписчика». Компания пока точно не знает, как будут выглядеть обновлённые планы. Она тестирует изменения и собирает отзывы.