Nothing представила Essential Voice — «умный» голосовой ввод с функциями автокоррекции и перевода

Пока он доступен в Nothing Phone (3), а позже может появиться в устройствах вроде ИИ-диктофонов.Источник: NothingEssential Voice обучили редактировать расшифровки так, чтобы их «сразу можно было отправить» в письме или сообщении, заявляют в Nothing. ИИ-помощник может удалить лишние слова, «мычание», повторы и отформатировать текст, например в виде списка.Essential Voice поддерживает 100 языков, включая русский, а также диалекты. Функция перевода в реальном времени позволяет выбрать язык, на котором ассистент будет вести расшифровку.Вручную можно указать предпочтительные варианты написания, например „Nothing OS“ вместо „nothing OS“, а также «шорткаты» — команды, после которых Essential Voice будет вставлять указанные детали. К примеру, вместо «отправьте мне на почту» напишет «отправьте на nothing@gmail.tech».Источник: NothingEssential Voice не работает по умолчанию и в фоновом режиме, её нужно активировать нажатием кнопки Essential Key. Функция доступна на Nothing Phone (3) с Nothing OS 4.1, позже её обещают добавить на Phone (4a) и (4а) Pro.В будущем компания планирует добавить её и в «голосовые устройства». Какие именно, стартап не уточнил. #новости