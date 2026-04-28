GitHub Copilot откажется от лимитов на ИИ-модели и начёт взимать плату за объём их использования с 1 июня 2026 года

Система месячных лимитов стала невыгодна из-за растущего спроса, объяснили в компании.Источник: GitHub Компания откажется от месячного лимита «премиум-запросов» (PRU) в каждом плане и введёт счёт в кредитах на использование ИИ-моделей — GitHub AI Credits.Цены на подписки останутся прежними: Copilot Pro за $10 в месяц, Pro+ за $39 в месяц, Business за $19 в месяц на пользователя и Enterprise за $39 в месяц на пользователя. Но теперь это сумма на счёте, которую можно потратить на ИИ-модели.Расчёт стоимости ведётся по официальной цене в API и коэффициентам GitHub. Их компания повысила: у Claude Opus 4.7 — с 7,5 до 27, у Gemini 3.1 Pro и GPT-5.4 — с 1 до 6. Если лимит закончится, нужно будет докупать кредиты. Перейти на более дешёвую модель нельзя.Помимо кредитов, во время проверки кода с ИИ-помощником Copilot будут тратиться минуты GitHub Actions. А вот дополнения кода и подсказки по улучшению не расходуют кредиты.Подписчикам Copilot Business и Copilot Enterprise дадут больше лимитов в июне, июле и августе 2026 года: начислят кредитов на $30 в месяц для Business и на $70 для Enterprise.Также добавят систему совместного использования токенов внутри одной компании: неистраченные кредиты сотрудника смогут использовать другие. Администраторы корпоративных подписок смогут устанавливать индивидуальные лимиты на использование для работников.Изменения компания объясняет растущими потребностями разработчиков. Они чаще используют Copilot не просто как помощника в редакторе, а как постоянно работающего агента-программиста. «GitHub брал на себя большую часть растущих расходов, но нынешняя модель больше не жизнеспособна», — заявил глава по продукту GitHub Марио Родригес.Ограничения на регистрацию новых пользователей, которые ввели в апреле 2026 года, обещают снять в июне.Ася КарповаAI23 апр