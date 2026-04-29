Amazon запустил ИИ-помощника Quick — он автономно работает с десктопными приложениями

Он работает в фоновом режиме и учится на взаимодействиях пользователя с программами и файлами. ИИ-помощник интегрируется с приложениями и локальными файлами — календарём, электронной почтой, и другими рабочими инструментами вроде Zoom, Microsoft 365, Salesforce, Asana и Jira. Он может создавать презентации, документы, таблицы и генерировать изображения.Quick работает непрерывно и «изучает» контекст работы пользователя, чтобы «становиться умнее». На основе взаимодействий пользователя с приложениями и файлами он создаёт «персональную базу данных» — для понимания предпочтений в работе.По словам Amazon, Quick будет знать, например, к каким системам подключается пользователь, какие у него запланированы встречи, чтобы «помогать» в работе.ИИ-помощник будет отвечать на вопросы исходя из данных пользователя — его предпочтений, рабочих взаимодействий, проектов, над которыми он работает. Чем больше использовать Quick, тем «умнее» и «персонализированней» он становится.К примеру, при заключении новой сделки ИИ-помощник сможет обратиться к своей «памяти», найти всех заинтересованных лиц, извлечь информацию о сделке и разослать им письма.#новости #amazon