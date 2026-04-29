Бывший глава Twitter Параг Агравал занялся инфраструктурой для поисковых ИИ-агентов — его стартап получил оценку в $2 млрд

И привлёк $100 млн.Источник: Getty ImagesАгравал запустил Parallel Web Systems в 2025 году. Стартап строит веб-инфраструктуру, которая позволяет ИИ-агентам эффективнее искать информацию в интернете. Он продаёт доступ владельцам ИИ-сервисов для поиска, анализа корпоративных данных и работы с кодом.Компания утверждает, что её система в тестах даёт ИИ-моделям от сторонних разработчиков прирост точности более чем на 10%. Например, в бенчмарке DeepSearchQA модель GPT-5.5 набирает 63%, Gemini 3.1 Pro — 62%, движок Perplexity — 28%, а собственный движок Parallel ULTRA8X — 82%.28 апреля 2026 года Parallel привлёк $100 млн в рамках второго раунда финансирования. Его возглавила Sequoia Capital, также вложились существующие акционеры Kleiner Perkins, Index Ventures и Khosla Ventures. С момента основания стартап привлёк $230 млн, оценка выросла с $740 млн до $2 млрд.В Parallel работает 50 сотрудников. Агравал заявил, что средства направят на создание отдела продаж и маркетинга, а также развитие исследовательского отдела.Агравал возглавлял Twitter с ноября 2021 года, сменив на этом посту Джека Дорси. Илон Маск купил соцсеть 27 октября 2022-го и сразу же уволил гендиректора.