Приложение Gemini научили генерировать PDF, Word и другие документы внутри чата

Опция доступна всем пользователям.Источник: GoogleПользователи могут сгенерировать файлы внутри чата в приложении Gemini, рассказала Google.Документы в «большинстве» форматов можно сразу скачать или экспортировать на «Google Диск».Среди поддерживаемых — .pdf, .docx, .xlsx, .csv, LaTeX, Plain Text (.txt), Rich Text Format (.rtf), Markdown (.md), а также Google-документы, таблицы и презентации.В видеопримере от компании пользователь загрузил в Gemini фотографии конспектов и задал промпт "Create an in-depth study guide as a PDF in LaTeX format using my lecture notes. Include visuals, graphs, and equations", после чего помощник сделал PDF.Ася КарповаAI10 марта#новости #google #gemini