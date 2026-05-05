Ася Карпова
AI

Unity выпустила открытую бета-версию ИИ-агента для создания игр с бесплатным пробным периодом

Он обучен внутри компании.

Здесь и далее источник: Unity
  • Unity открыла всем пользователям доступ к встроенному ИИ-агенту. По словам компании, он оптимизирован под частые задачи разработчиков игр.
  • Есть режим чата, в котором Unity Agent может дать рекомендации, как улучшить игру или устранить проблему, и агентный режим. В нём помощник автономно анализирует весь проект, пишет и правит код.
  • Он также генерирует сцены и отдельные 3D-модели по исходным изображениям и помогает с анимацией. Помимо референсов, можно импортировать проект в Figma, вставив ссылку в чате с агентом.
  • Также в Unity добавили систему агентных «навыков» — готовых конфигураций, которые помогают агенту в создании интерфейса, сцен, моделей и других задачах. Также можно настроить собственные «навыки» под свой проект.
  • На базе каких моделей работает Unity Agent, не уточняют. Можно подключить и другого ИИ-помощника через AI Gateway или MCP-сервер.
  • Бесплатно дают 1000 кредитов на 14 дней. После этого понадобится подписка. Стоимость начинается от $10 в месяц, она даёт 1000 кредитов в месяц. Кредиты также можно докупить.
