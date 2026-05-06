Reuters: первоначальные инвестиции SpaceX в проект по производству чипов Terafab составят $55 млрд — общая сумма может дойти до $119 млрд

Компания подала заявку на строительство завода в Техасе. Источник: BloombergПредприятие планируют разместить в округе Граймс — на первом этапе инвестиции SpaceX составят $55 млрд, пишет Reuters со ссылкой на заявку на строительство завода. С учётом последующих этапов проекта сумма может вырасти до $119 млрд.Глава SpaceX Илон Маск представил Terafab в марте 2026 года. Его совместно осуществляют Tesla и объединённые SpaceX и xAI. Маск заявил, что предприятие позволит масштабировать мощности для запуска роботакси, производства роботов Optimus и развёртывания ИИ-инфраструктуры в космосе.Terafab будет производить два вида чипов. Первый — для роботов Optimus и электромобилей Tesla. Второй будет оптимизирован для работы в космосе. Завод Terafab в Техасе планируют сделать предприятием полного цикла для тестирования, доработки и производства процессоров.В апреле 2026-го к проекту присоединилась Intel. В компании заявили, что способность компании разрабатывать и производить передовые чипы в больших масштабах поможет Terafab достичь поставленной цели — выпуск 1 ТВт вычислительных мощностей для ИИ и робототехники в год.Михаил Дудченко