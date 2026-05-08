Claude Mythos за месяц нашла в Firefox более 400 уязвимостей, а программисты Mozilla — 250 за весь 2025 год

Но исправляют ошибки всё ещё вручную.Источник: MozillaВ апреле 2026 года Anthropic дала Mozilla доступ к модели Claude Mythos Preview. За месяц с её помощью в Firefox обнаружили 423 ошибки, рассказали в компании.Среди них есть уязвимость в обработке элементов HTML, которую не могли выявить 15 лет. Для сравнения: за апрель 2025 года разработчики нашли 31 ошибку, а за весь 2025-й — 258.У Mozilla есть программа вознаграждений для «белых хакеров», которые найдут уязвимости в Firefox. За сложные ошибки в «песочнице» платят до $20 тысяч. Однако за всё время люди нашли их меньше, чем Mythos за месяц, рассказали в компании.Исправление этих ошибок Mythos ещё не доверяют. «Каждую чинит один программист, а другой его проверяет, способа автоматизировать этот процесс мы не нашли», — сказал TechCrunch инженер Mozilla Брайан Гринстед.Anthropic рассказала о Mythos 7 апреля 2026 года. Это самая продвинутая модель компании, которую из соображений безопасности не выпускают публично. Помимо Mozilla, доступ есть у Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Google, Linux Foundation, Microsoft и Nvidia.По словам стартапа, Mythos выявила «тысячи» уязвимостей нулевого дня «во всех основных ОС и веб-браузерах». «Почти» для каждой она написала эксплойты без какого-либо участия человека.