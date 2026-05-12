Таня Боброва
AI

Google представила Gemini Intelligence для Android

Среди функций — кастомные виджеты по промпту, выполнение многоэтапных задач в фоновом режиме и другие.

Источник здесь и далее: Google
  • Компания представила Gemini Intelligence — набор ИИ-функций для Android-устройств. Они появятся сначала на последних смартфонах Samsung Galaxy и Google Pixel летом 2026 года, после — и на других устройствах. Каких именно, не уточнили.
  • Google уже показывала некоторые агентные возможности Gemini в смартфонах Samsung в начале 2026 года — например, заказ еды или такси, отмечает TechCrunch. «Вскоре» помощник сможет выполнять и более сложные запросы. Например, можно будет сфотографировать брошюру тура и попросить бота найти похожий на Expedia. Gemini найдёт его в фоновом режиме, затем нужно лишь подтвердить заказ.
  • Начиная с конца июня 2026 года Gemini в браузере Chrome на Android-устройствах поможет пользователям находить, обобщать и сравнивать контент на разных страницах — аналогично тому, как Gemini в Chrome работает на десктопе, пишет TechCrunch.
  • Функция Rambler на клавиатуре Gboard позволит надиктовать текст, затем выделит важные фрагменты и объединит их в связное сообщение без слов-паразитов и повторов. Опция позволяет переключаться между языками в одном сообщении и не сохраняет аудио после транскрибации.
  • Create My Widget позволяет генерировать персонализированные виджеты по промптам. Например, если пользователя-велосипедиста интересуют только скорость ветра и дождь, он может создать виджет погоды лишь с этими данными.

