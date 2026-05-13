Разработчик ИИ-инструмента для диктовки Wispr Flow ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $2 млрд — Bloomberg

Осенью 2025 года стартап привлёк $25 млн при оценке в $700 млн, говорили источники TechCrunch.Скриншот vc.ruWispr AI ведёт переговоры о привлечении нового раунда инвестиций, в ходе которого может более чем удвоить свою оценку — до $2 млрд, рассказали источники Bloomberg. По словам одного из них, всего компания может привлечь около $260 млн.Лид-инвестором может стать Menlo Ventures, добавили собеседники. Сделка пока не закрыта, её условия могут измениться. Представители Wispr и Menlo отказались от комментариев.Американский Wispr — один из растущего количества стартапов, которые разрабатывают ИИ-инструменты для преобразования голоса в текст и используются для диктовки промптов и вопросов ИИ-агентам. По словам агентства, Wispr Flow используют сотрудники Nvidia, Amazon и других ИТ-компаний.Согласно информации на сайте, пользователи могут активировать Wispr Flow в любом приложении с полем для текста. Сервис поддерживает свыше 100 языков, распознаёт контекст и поэтому может сразу правильно написать редкие имена и слова из жаргона разработчиков, а также может работать, даже если пользователь говорит шёпотом.У инструмента есть бесплатная версия с ограничением по количеству слов в неделю, а также подписка по цене $12 в месяц за человека при ежегодной оплате для частных пользователей и команд (885 рублей по курсу ЦБ на 13 мая 2026 года) и подписка для крупных компаний (цена по запросу).WSJ писала, что из-за роста популярности вайб-кодинга и приложений для диктовки, которые позволяют давать команды ИИ быстрее, чем набор текста, офисы ИИ-стартапов всё больше напоминают колл-центры. Сотрудники используют микрофоны-стойки, беспроводные микрофоны для одежды и даже программируемые ножные педали, которые позволяют активировать Wispr.#новости