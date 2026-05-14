Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
SEO
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Notion представила платформу для подключения сторонних ИИ-агентов и запуска автоматизаций

Для подписчиков корпоративных планов.

Источник: Notion
Источник: Notion
  • В феврале 2026 года компания запустила Custom Agents — пользовательских агентов внутри сервиса, которые выполняют повторяющиеся задачи. По словам компании, спрос на автоматизации высокий — клиенты создали более 1 млн агентов.
  • 14 мая Notion выпустила облачную среду Workers для запуска пользовательского кода в изолированной среде. Она позволит подключать сторонних ИИ-агентов, создавать кастомные автоматизации под свои задачи. В написании кода помогает ИИ-ассистент.
  • На старте можно подключить Claude Code, Cursor, Codex и Decagon. Пользователи смогут общаться с ИИ-помощниками, давать задачи и отслеживать прогресс внутри Notion.
  • Также можно синхронизировать данные из других приложений с Notion через API и MCP. Например, из Salesforce, Zendesk и Postgres.
  • Developer Platform с функцией Workers доступна через инструмент командной строки Notion CLI для пользователей плана Business за $23 в месяц и Enterprise по индивидуальным расценкам.
  • Как заявил соучредитель и гендиректор Notion Иван Чжао, исторически сервис не был ориентирован на разработчиков, но новые реалии заставляют адаптироваться.

#новости

4
2
5 комментариев