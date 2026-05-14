Notion представила платформу для подключения сторонних ИИ-агентов и запуска автоматизаций

Для подписчиков корпоративных планов.Источник: NotionВ феврале 2026 года компания запустила Custom Agents — пользовательских агентов внутри сервиса, которые выполняют повторяющиеся задачи. По словам компании, спрос на автоматизации высокий — клиенты создали более 1 млн агентов.14 мая Notion выпустила облачную среду Workers для запуска пользовательского кода в изолированной среде. Она позволит подключать сторонних ИИ-агентов, создавать кастомные автоматизации под свои задачи. В написании кода помогает ИИ-ассистент.На старте можно подключить Claude Code, Cursor, Codex и Decagon. Пользователи смогут общаться с ИИ-помощниками, давать задачи и отслеживать прогресс внутри Notion.Также можно синхронизировать данные из других приложений с Notion через API и MCP. Например, из Salesforce, Zendesk и Postgres.Developer Platform с функцией Workers доступна через инструмент командной строки Notion CLI для пользователей плана Business за $23 в месяц и Enterprise по индивидуальным расценкам.Как заявил соучредитель и гендиректор Notion Иван Чжао, исторически сервис не был ориентирован на разработчиков, но новые реалии заставляют адаптироваться.