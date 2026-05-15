Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

xAI выпустила Grok Build — CLI-агента для программирования

Пока для подписчиков SuperGrok Heavy.

Источник: xAI
Источник: xAI
  • Компания представила раннюю бета-версию ИИ-агента для разработки ПО, создания интерфейсов и «сложных задач» в программировании. Он запускается в терминале.
  • Компания заявляет, что инструмент автоматически использует уже существующие файлы проекта: AGENTS.md, плагины, «навыки» и MCP-серверы.
  • Для многоэтапных задач доступен режим планирования. План ИИ-агента можно попросить отредактировать, дав комментарии к шагам, или полностью переписать вручную. Grok также может запускать субагентов и делегировать им задачи для более быстрой параллельной работы.
  • Пока инструмент тестируют среди подписчиков плана SuperGrok Heavy за $300 в месяц. После сбора отзывов обещают расширить доступ.

Grok Build устанавливается командой:

curl -fsSL https://x.ai/cli/install.sh | bash
  • CLI-инструменты для работы в командной строке уже есть у Google, в Claude Code от Anthropic, в Codex от OpenAI и в GitHub Copilot от Microsoft.

#новости #grok

3
3
22 комментария