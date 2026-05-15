xAI выпустила Grok Build — CLI-агента для программирования

Пока для подписчиков SuperGrok Heavy.Источник: xAIКомпания представила раннюю бета-версию ИИ-агента для разработки ПО, создания интерфейсов и «сложных задач» в программировании. Он запускается в терминале.Компания заявляет, что инструмент автоматически использует уже существующие файлы проекта: AGENTS.md, плагины, «навыки» и MCP-серверы.Для многоэтапных задач доступен режим планирования. План ИИ-агента можно попросить отредактировать, дав комментарии к шагам, или полностью переписать вручную. Grok также может запускать субагентов и делегировать им задачи для более быстрой параллельной работы.Пока инструмент тестируют среди подписчиков плана SuperGrok Heavy за $300 в месяц. После сбора отзывов обещают расширить доступ.Grok Build устанавливается командой:curl -fsSL https://x.ai/cli/install.sh | bashCLI-инструменты для работы в командной строке уже есть у Google, в Claude Code от Anthropic, в Codex от OpenAI и в GitHub Copilot от Microsoft.#новости #grok