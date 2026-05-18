Китайские мобильные операторы начали предлагать пользователям тарифы с пакетами токенов для использования разных ИИ-моделей — SCMP

Так они рассчитывают монетизировать растущий спрос на ИИ-сервисы. Источник: BloombergChina Telecom стал первым оператором, который начал продавать подобные тарифы по всей стране, пишет South China Morning Post. Гендиректор компании Кэ Жуйвэнь назвал этот сегмент бизнеса «новым стратегическим направлением».Цены на потребительские тарифы, предназначенные для повседневных задач, начинаются от 9,9 юаня (около 105 рублей) в месяц за 10 млн токенов. 80 млн токенов обойдутся в 49,9 юаня (530 рублей) в месяц. Также предусмотрены бизнес-тарифы, которые подходят для развёртывания ИИ-агентов, — от 39,9 юаня (423 рубля) до 299,9 юаня (3185 рублей) в месяц за 15-250 млн токенов.Использовать токены можно будет в собственной ИИ-модели China Telecom, TeleChat, а также в сторонних сервисах — например, GLM-5 от Zhipu AI и DeepSeek-V3.2, отмечает SCMP. Другие китайские мобильные операторы тоже тестируют подобные тарифы, но пока только в некоторых регионах страны.По данным местных регуляторов, в марте 2026 года китайские пользователи тратили около 140 трлн токенов в день — примерно в 1000 раз больше, чем в 2024-м. Для сравнения — пользователи ИИ-сервисов от Google суммарно тратили около 43 трлн токенов в день по состоянию на октябрь 2025 года.