Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Данила Бычков
AI

Китайские мобильные операторы начали предлагать пользователям тарифы с пакетами токенов для использования разных ИИ-моделей — SCMP

Так они рассчитывают монетизировать растущий спрос на ИИ-сервисы.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • China Telecom стал первым оператором, который начал продавать подобные тарифы по всей стране, пишет South China Morning Post. Гендиректор компании Кэ Жуйвэнь назвал этот сегмент бизнеса «новым стратегическим направлением».
  • Цены на потребительские тарифы, предназначенные для повседневных задач, начинаются от 9,9 юаня (около 105 рублей) в месяц за 10 млн токенов. 80 млн токенов обойдутся в 49,9 юаня (530 рублей) в месяц. Также предусмотрены бизнес-тарифы, которые подходят для развёртывания ИИ-агентов, — от 39,9 юаня (423 рубля) до 299,9 юаня (3185 рублей) в месяц за 15-250 млн токенов.
  • Использовать токены можно будет в собственной ИИ-модели China Telecom, TeleChat, а также в сторонних сервисах — например, GLM-5 от Zhipu AI и DeepSeek-V3.2, отмечает SCMP. Другие китайские мобильные операторы тоже тестируют подобные тарифы, но пока только в некоторых регионах страны.
  • По данным местных регуляторов, в марте 2026 года китайские пользователи тратили около 140 трлн токенов в день — примерно в 1000 раз больше, чем в 2024-м. Для сравнения — пользователи ИИ-сервисов от Google суммарно тратили около 43 трлн токенов в день по состоянию на октябрь 2025 года.

#новости #китай

4
2
1
34 комментария