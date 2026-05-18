Пользователи DeepSeek рассказали о баге, из-за которого чат-бот присылает фрагменты из переписок с другими пользователями

Похожие проблемы уже возникали раньше в ChatGPT. Фото Getty ImagesБаг начали обсуждать в китайских соцсетях. Пользователи рассказали, что он воспроизводится в веб-версии DeepSeek. По их словам, для этого нужно включить «быстрый режим», отключить интернет-поиск и ввести команду <think.После этого бот может прислать детали «размышлений» над ответами для других пользователей. В некоторых случаях они содержали в том числе личные данные.В DeepSeek информацию об ошибке и её исправлении официально не комментировали. Однако на момент написания заметки редактору vc.ru воспроизвести баг не удалось.Аналогичные проблемы до этого возникали и в других чат-ботах. Летом 2025 года пользователи рассказали о баге, из-за которого ChatGPT присылал им чужие запросы и данные. В 2023-м компания останавливала работу сервиса из-за похожей ошибки.Чужие переписки в 2025 году могли видеть и пользователи Meta* AI. Компания добавила в приложение функцию, позволяющую делиться запросами к чат-боту, но не объяснила принцип работы. Из-за этого некоторые «начали» по ошибке сливать свои переписки, в том числе с чувствительными данными.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости #deepseek