Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
AI

Пользователи DeepSeek рассказали о баге, из-за которого чат-бот присылает фрагменты из переписок с другими пользователями

Похожие проблемы уже возникали раньше в ChatGPT.

Фото Getty Images
Фото Getty Images
  • Баг начали обсуждать в китайских соцсетях. Пользователи рассказали, что он воспроизводится в веб-версии DeepSeek. По их словам, для этого нужно включить «быстрый режим», отключить интернет-поиск и ввести команду <think.
  • После этого бот может прислать детали «размышлений» над ответами для других пользователей. В некоторых случаях они содержали в том числе личные данные.
  • В DeepSeek информацию об ошибке и её исправлении официально не комментировали. Однако на момент написания заметки редактору vc.ru воспроизвести баг не удалось.
  • Аналогичные проблемы до этого возникали и в других чат-ботах. Летом 2025 года пользователи рассказали о баге, из-за которого ChatGPT присылал им чужие запросы и данные. В 2023-м компания останавливала работу сервиса из-за похожей ошибки.
  • Чужие переписки в 2025 году могли видеть и пользователи Meta* AI. Компания добавила в приложение функцию, позволяющую делиться запросами к чат-боту, но не объяснила принцип работы. Из-за этого некоторые «начали» по ошибке сливать свои переписки, в том числе с чувствительными данными.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #deepseek

3
2
1
7 комментариев