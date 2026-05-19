Cursor представила модель Composer 2.5 — в тестах она сопоставима c Opus 4.7 и GPT-5.5, но стоит примерно в 10 раз дешевле

Её построили на базе китайской Kimi 2.5Источник: CursorПо словам Cursor, для дополнительного обучения она использовала на 85% больше вычислительных мощностей, чем разработчики базовой Kimi 2.5.Composer 2.5 лучше запоминает контекст и справляется длительными задачами, отмечает компания. Её обучали с использованием метода «самодистиляции», когда одна и та же модель одновременно выступает в роли «учителя» и «ученика».В тестах Terminal-Bench 2.0, SWE-Bench Multilingual и CursorBench v3.1 модель превзошла Composer 2 и показала результаты, сопоставимые с Claude Opus 4.7 и GPT-5.5.При этом стоимость использования Composer 2.5 составляет $0,5 за миллион входных токенов и $2,5 за миллион выходных. Для сравнения: GPT-5.5 стоит $5 и $30, а Opus 4.7 — $5 и $25 соответственно.В Cursor добавили, что совместно с xAI обучают с нуля новую модель, используя «в 10 раз больше вычислительных ресурсов».Полина ЛааксоAI4 мая«Скоро клиенты будут зарабатывать больше, чем мы»: глава сервиса для вайб-кодинга Replit — об отличиях от Cursor, потенциальной продаже и проблемах c App Store Несколько мыслей сооснователя и гендиректора Амджада Масада из беседы с TechCrunch.#новости #cursor