Артур Томилко
AI

Cursor представила модель Composer 2.5 — в тестах она сопоставима c Opus 4.7 и GPT-5.5, но стоит примерно в 10 раз дешевле

Её построили на базе китайской Kimi 2.5

Источник: Cursor
Источник: Cursor
  • По словам Cursor, для дополнительного обучения она использовала на 85% больше вычислительных мощностей, чем разработчики базовой Kimi 2.5.
  • Composer 2.5 лучше запоминает контекст и справляется длительными задачами, отмечает компания. Её обучали с использованием метода «самодистиляции», когда одна и та же модель одновременно выступает в роли «учителя» и «ученика».
  • В тестах Terminal-Bench 2.0, SWE-Bench Multilingual и CursorBench v3.1 модель превзошла Composer 2 и показала результаты, сопоставимые с Claude Opus 4.7 и GPT-5.5.
  • При этом стоимость использования Composer 2.5 составляет $0,5 за миллион входных токенов и $2,5 за миллион выходных. Для сравнения: GPT-5.5 стоит $5 и $30, а Opus 4.7 — $5 и $25 соответственно.
  • В Cursor добавили, что совместно с xAI обучают с нуля новую модель, используя «в 10 раз больше вычислительных ресурсов».
