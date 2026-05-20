Артур Томилко
AI

Глава «Сбера» Герман Греф сообщил о планах использовать китайские чипы для GigaChat

Но пока у банка их нет.

Источник: Кремль 
  • Об этом Греф заявил «Первому каналу». Глава «Сбера» вошёл ‌в состав российской делегации, сопровождающей Владимира Путина в ходе его официального визита в Китай 19-20 мая 2026 года.
  • По его словам, банк пока не использует китайские чипы, но рассчитывает на такую возможность в будущем.

Мы надеемся, что постепенно мы сможем использовать китайские чипы при использовании GigaChat

Герман Греф, цитата по ТАСС
  • Греф не уточнил, какие именно чипы собирается покупать банк. Сейчас самый передовой китайский процессор — Ascend 950 от Huawei, пишет Reuters. Однако для его закупок «Сберу» придётся конкурировать в том числе с ByteDance, Tencent, и Alibaba, которые также стремятся нарастить вычислительные мощности.
  • При этом Ascend 950 всё еще уступает передовым процессорам H200 от Nvidia, отмечает агентство.

68 комментариев