Глава «Сбера» Герман Греф сообщил о планах использовать китайские чипы для GigaChat

Но пока у банка их нет.Источник: Кремль Об этом Греф заявил «Первому каналу». Глава «Сбера» вошёл в состав российской делегации, сопровождающей Владимира Путина в ходе его официального визита в Китай 19-20 мая 2026 года.По его словам, банк пока не использует китайские чипы, но рассчитывает на такую возможность в будущем.Мы надеемся, что постепенно мы сможем использовать китайские чипы при использовании GigaChatГерман Греф, цитата по ТАССГреф не уточнил, какие именно чипы собирается покупать банк. Сейчас самый передовой китайский процессор — Ascend 950 от Huawei, пишет Reuters. Однако для его закупок «Сберу» придётся конкурировать в том числе с ByteDance, Tencent, и Alibaba, которые также стремятся нарастить вычислительные мощности.При этом Ascend 950 всё еще уступает передовым процессорам H200 от Nvidia, отмечает агентство.#новости #сбер