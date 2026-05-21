Google начала тестировать рекламу в ИИ-режиме в поиске

В каких регионах — не уточнила.В списке приложений для изучения языков сервис Duolingo помечен как реклама. Источник: GoogleGoogle тестирует два типа рекламы в «Режиме ИИ» (AI Mode) на базе Gemini: развёрнутые рекомендации с упоминанием продуктов спонсоров и «подсвеченные» ссылки на приложения.Например, если пользователь запросит подборку сервисов для изучения языка, в списке будут в том числе приложения с пометкой Sponsored и рекламным слоганом.В другом сценарии Gemini может, например, добавить объявление бренда интерьерных духов в ответ на запрос о том, как подобрать средства для ароматизации воздуха в квартире.Источник: GoogleВ ближайшие месяцы компания собирается добавить рекламу и в раздел «Покупки». В строке для запросов пользователь сможет подробно описать, что ищет. Gemini «предложит наиболее подходящие» варианты, а к спонсорским добавит объяснение, почему они подходят под заданные параметры.Источник: GoogleВ январе 2026 года глава Google DeepMind Демис Хассабис заявлял, что у Google нет планов добавлять рекламу в чат-бота Gemini, как OpenAI сделала это в ChatGPT. Но про «Режим ИИ» речь не шла.Таня Боброва