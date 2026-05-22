Runway выпустила модель для редактирования видео длиной до 30 секунд Aleph 2.0

Через три дня после выхода Gemini Omni Flash от Google.Источник: RunwayВ Runway Aleph 2.0 улучшили точность редактирования и контроль за результатом по сравнению с первой версией.Можно заменять персонажей, фон, погоду и одежду, добавлять спецэффекты, удалять объекты — и в отдельных кадрах, и на протяжении всего видео. Максимальная длина исходника — 30 секунд.Исходное видеоИсточник: @BrentLynchПользователь попросил заменить костюмы ниндзя на розовыеНо цвет поменялся ещё и у футболки героя. Источник: @BrentLynchЗамена антуража и костюма с сохранением движений. Источник: @jerrod_lewЗамена персонажа с сохранением аудиодорожки. Источник: @AleRVGМодель доступна в сервисе Runway в разделе Apps (нужно перейти в Video app и Edit Studio). Для редактирования нужно выделить один из кадров и описать изменения текстом. На выбор доступны NanoBanana Pro, GPT-Images 2 и Runway Gen 4.Затем Aleph 2.0 применяет изменения ко всем остальным фрагментам с указанным персонажем или предметом.Источник: @BrentLynchМодель обрабатывает видео длиной до 30 секунд, с разрешением до 1080 р. Aleph 2.0 не сможет выполнить запрос, если в ролике будет больше десяти склеек. Понадобится подписка Pro за $35 в месяц.Ася КарповаAI31.07.2025Модель Runway Aleph, которую в соцсетях называют «Photoshop для видео», вышла из закрытой беты ИИ-инструмент меняет обстановку или объекты «без искажения» персонажей и деталей — по текстовым подсказкам.#новости #runway