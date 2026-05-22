Ася Карпова
AI

Runway выпустила модель для редактирования видео длиной до 30 секунд Aleph 2.0

Через три дня после выхода Gemini Omni Flash от Google.

Источник: Runway
  • В Runway Aleph 2.0 улучшили точность редактирования и контроль за результатом по сравнению с первой версией.
  • Можно заменять персонажей, фон, погоду и одежду, добавлять спецэффекты, удалять объекты — и в отдельных кадрах, и на протяжении всего видео. Максимальная длина исходника — 30 секунд.

Исходное видео

Источник: @BrentLynch

Пользователь попросил заменить костюмы ниндзя на розовые

Но цвет поменялся ещё и у футболки героя. Источник: @BrentLynch
Замена антуража и костюма с сохранением движений. Источник: @jerrod_lew
Замена персонажа с сохранением аудиодорожки. Источник: @AleRVG
  • Модель доступна в сервисе Runway в разделе Apps (нужно перейти в Video app и Edit Studio). Для редактирования нужно выделить один из кадров и описать изменения текстом. На выбор доступны NanoBanana Pro, GPT-Images 2 и Runway Gen 4.
  • Затем Aleph 2.0 применяет изменения ко всем остальным фрагментам с указанным персонажем или предметом.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FBrentLynch%2Fstatus%2F2057545482742923291%3Fs%3D20&postId=2942610" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@BrentLynch</a>
Источник: @BrentLynch
  • Модель обрабатывает видео длиной до 30 секунд, с разрешением до 1080 р. Aleph 2.0 не сможет выполнить запрос, если в ролике будет больше десяти склеек. Понадобится подписка Pro за $35 в месяц.
Ася Карпова
AI
Модель Runway Aleph, которую в соцсетях называют «Photoshop для видео», вышла из закрытой беты

ИИ-инструмент меняет обстановку или объекты «без искажения» персонажей и деталей — по текстовым подсказкам.

