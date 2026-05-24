Российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к DeepSeek

Сервис не открывается без VPN.Дополнено в 19:54 мск. В Роскомнадзоре заявили, что не блокируют DeepSeek.Число жалоб на Downdetector за сутки превысило 22 тысячи. Пользователи сообщают, что не могут подключиться DeepSeek c российских IP-адресов. У некоторых сервис открывается с домашнего интернета, но не открывается с мобильного.Редакция «Кода Дурова» проверила подключение к DeepSeek с помощью «специального ПО» и обнаружила, что соединение с сайтом «обрывается на этапе TLS». По словам издания, это «характерно» для сервисов, заблокированных Роскомнадзором.Однако провекра не гарантирует, что DeepSeek был заблокирован в России, отмечает «Код Дурова». Роскомнадзор также официально не объявлял об ограничениях.