Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
AI

Российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к DeepSeek

Сервис не открывается без VPN.

Дополнено в 19:54 мск. В Роскомнадзоре заявили, что не блокируют DeepSeek.

Российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к DeepSeek
  • Число жалоб на Downdetector за сутки превысило 22 тысячи. Пользователи сообщают, что не могут подключиться DeepSeek c российских IP-адресов. У некоторых сервис открывается с домашнего интернета, но не открывается с мобильного.
  • Редакция «Кода Дурова» проверила подключение к DeepSeek с помощью «специального ПО» и обнаружила, что соединение с сайтом «обрывается на этапе TLS». По словам издания, это «характерно» для сервисов, заблокированных Роскомнадзором.
  • Однако провекра не гарантирует, что DeepSeek был заблокирован в России, отмечает «Код Дурова». Роскомнадзор также официально не объявлял об ограничениях.

#новости #deepseek

10
8
1
1
1
61 комментарий