Ася Карпова
AI

Microsoft выпустила открытый проект SkillOpt, который помогает улучшать «навыки» в Claude Code и Codex

И запустила «ИИ-коуча» для помощи в работе с агентами.

Источник: Microsoft
  • Проект SkillOpt должен помочь автоматизировать создание «навыков» для ИИ-агентов, которые обычно прописывают и настраивают вручную с помощью системных промптов, объяснили исследователи компании. Он доступен на GitHub.
  • Модель SkillOpt сама планирует, как оптимизировать ИИ-агента под узкую задачу, и постепенно редактирует файл с инструкциями в фоновом режиме. Исходная нейросеть и веса при этом не меняются. Способ «проще» дообучения, доступен как для чат-ботов ChatGPT и Claude, так и агентных инструментов Claude Code и Codex.
  • По заявлениям компании, донастройка SkillOpt улучшила результаты первоначальных агентов по всем 52 тестам. Например, у GPT-5.5 средняя точность повысилась на 23,5 балла в чате и на 24,8 балла в Codex.
  • Microsoft также выпустила AI Engineer Coach — расширение для редактора кода VS Code, которое анализирует работу с ИИ-агентом и даёт советы по улучшению: качеству промптов, работе с инструментами и контекстом. Сводки и рекомендации сохраняются локально на компьютере.

