Сэм Альтман признал, что прогнозы OpenAI об «апокалипсисе на рынке труда» не сбылись — он «рад был ошибиться»

Об этом он заявил на конференции Commonwealth Bank of Australia в Сиднее.Источник: Getty ImagesГлава OpenAI сказал, что «в целом» был прав в прогнозах о развитии нейросетей, которые сделал во время запуска ChatGPT в 2022 году. Но в отношении серьёзных социальных и экономических изменений в обществе ошибся.Тогда исследователи компании предсказывали, что в течение нескольких лет ИИ сильно ускорит исторический темп изменения рынка труда — примерно каждые 75 лет меняются 50% профессий. Особенно сильно должны были пострадать «белые воротнички».«Апокалипсиса» не случилось, нейросети не отняли столько рабочих мест у «начинающих специалистов», сколько прогнозировала компания, признаёт Альтман.Люди говорят: «Вы могли не раздувать панику пугающими разговорами и мрачными прогнозами». Но тогда я думал: «Я вижу реальный риск, наверное, следует это обсудить». И риски всё ещё есть.Сэм Альтман, глава OpenAIОн добавил, что сам сначала использовал бота для ответов на электронные письма и сообщения в Slack, но в итоге вернулся к практике отвечать на некоторые из них самостоятельно.Увольнения и реструктуризации в крупных компаниях всё же проводят. Джек Дорси объявил о сокращении более 40% штата Block на фоне внедрения ИИ-инструментов. Amazon планирует сократить около 16 тысяч рабочих мест. Meta* уволила 8000 сотрудников, ещё 7000 перенаправила на проекты по разработке ИИ.Данила БычковAI22 маяReuters: Starbucks отказалась от ИИ-инструмента для инвентаризации спустя девять месяцев после начала использования — он путал товары и неправильно маркировал их С сентября 2025 года его использовали во всех кофейнях сети в Северной Америке.*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости