Anthropic выпустила Claude Opus 4.8 и добавила пять уровней глубины «рассуждений»

Также пообещала расширить доступ к линейке Mythos в ближайшие недели.Здесь и далее источник: AnthropicКомпания заявляет, что Opus 4.8 в четыре раза чаще замечает и исправляет собственные ошибки в коде. Модель также стала «более честной» — признаёт, что не может выполнить запрос или не уверена в источнике информации.Она превосходит GPT-5.5 в тестах на агентное программирование, использование инструментов, логическое мышление и финансовый анализ. Но немного уступает в работе в терминале.По отзывам корпоративных клиентов Anthropic, у Opus 4.8 больше развито «критическое мышление»: она тщательнее готовит ответ, проводит самопроверку, глубже анализирует код и выбирает методы решения, прежде чем вносить серьёзные изменения. Модель доступна по подписке, начиная с уровня Pro.Компания также добавила настройки «объёма усилий», которые Claude прилагает для выполнения задачи. Они доступны в чат-боте и агентном режиме ClaudeCowork.По умолчанию для Opus 4.8 выбран режим High. В режиме Fast модель работает в 2,5 раза быстрее и стоит в три раза дешевле. Для сложных задач в написании кода рекомендуют использовать режим Extra.Выбор уровня в поле EffortПроизводительность моделей в написании кода в зависимости от режимаДля семейства Sonnet режим Extra недоступен, а для Haiku уровни выбрать нельзя вообще.Anthropic также представила функцию «Динамических рабочих процессов» для Claude Code. Она позволяет ИИ-агенту планировать работу над многоэтапной долгой задачей и запускать «сотни» субагентов в одной сессии параллельно. Функция доступна в тарифных планах Enterprise, Team и Max.Компания объявила, что активно работает над созданием механизмов защиты своих «продвинутых» моделей класса Mythos и рассчитывает в ближайшие недели дать доступ к ним «всем клиентам».#новости