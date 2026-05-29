От Claude Code отказываются в Microsoft, о высоких расходах говорят в Uber и Nvidia.Источник: DongleГлавы ИТ-компаний начинают задумываться, насколько окупаются «стремительно растущие» затраты на Claude Code и Codex, пишет Axios.Консультант по внедрению ИИ анонимно рассказал изданию, что одна из компаний-клиентов потратила полмиллиарда долларов за месяц. Она забыла установить лимиты на использование Claude для сотрудников в рамках корпоративной подписки.В апреле 2026 года вице-президент Nvidia Брайан Катанзаро заявлял, что для его команды вычислительные мощности на нейросети обходятся дороже, чем зарплата сотрудникам, которые их используют.Тогда же технический директор Uber Правин Неппалли Нага сказал изданию The Information, что компания уже потратила весь бюджет, заложенный на Claude Code на 2026 год. 23 мая операционный директор Uber Эндрю Макдональд заявил, что нейросети не приносят «ожидаемой отдачи». Затраты на ИИ-агентов «всё сложнее оправдывать» внутри компании.14 мая The Verge сообщило, что Microsoft обязала инженеров, работающих над Windows, Microsoft 365, Outlook и Teams, перенести проекты из Claude Code в Microsoft Copilot до конца июня — чтобы снизить расходы.Гендиректор разработчика корпоративного ПО CloudBees Анудж Капур заявил Axios, что такие компании, как Meta* и Amazon, могут сокращать сотрудников не столько из-за автоматизации, а потому что это «единственный способ» компенсировать затраты на ИИ-агентов.Большинство сотрудников автоматизируют «задачи, которые им не нравятся», а не те, что выгодно делегировать боту, считает бывший главный специалист по ИИ в Microsoft София Веластеги. Другие тратят корпоративные токены бессмысленно: один технический директор анонимно сказал Axios, что его подчинённые спрашивают у нейросетей погоду.Индустрия постепенно отказывается от чрезмерного использования ИИ, заявил изданию гендиректор Micro1 Али Ансари. В частности, из-за такого явления, как «токенмаксинг», когда сотрудники стараются сжечь как можно больше токенов, чтобы повысить рейтинг внутри компании.Артур ТомилкоAI13:09FT: Amazon отказалась от внутреннего рейтинга сотрудников по интенсивности использования ИИ из-за «токенмаксинга» — некоторые пытались улучшить свои показатели за счёт бессмысленных задач Руководство компании также призвало не использовать нейросети для галочки. *Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости