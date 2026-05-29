Cтартап предложил бесплатную уборку квартир в Нью-Йорке в обмен на видеозаписи процесса — их будут использовать для обучения роботов

Он обещает, что личные данные анонимизируют.Скриншот vc.ruShift рассказал о сервисе в X. Пользователи могут забронировать бесплатную уборку своей квартиры, к ним приедет специалист, прошедший проверку у «партнёров» стартапа, уберётся — и запишет видео процесса от первого лица.Затем компания использует видео для обучения роботов. По её словам, эти данные «достаточно ценны», чтобы предлагать услугу бесплатно. Личную информацию перед обработкой записей обещают анонимизировать. Сами данные не будут выкладывать в открытый доступ или использовать для рекламы, говорится на сайте.Услугу будут предлагать в течение «ограниченного времени». В Shift рассказали Semafor, что с момента анонса 28 мая 2026 года получили «тысячи» запросов на бронирование.По словам издания, Shift — это «ответвление» компании Microagi, которая занимается сбором данных для ИИ-лабораторий и собственных исследований. Изначально уборка в обмен на видео будет доступна только в Нью-Йорке, но «скоро» сервис планируют запустить в Сан-Франциско, Лондоне, Цюрихе и Мюнхене, пишет The Verge со ссылкой на сооснователя Shift Беркана Килика.Данила БычковAI27 маяЖурналист Wired протестировал три сервиса, которые платят за съёмку видео для обучения гуманоидных роботов — выплаты оказались «мизерными» За неделю ему удалось заработать чуть больше $20. #новости