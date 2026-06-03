Microsoft представила Project Solara — платформу на базе Android для работы с ИИ-агентами

Компания также показала концепты настольного дисплея с ИИ и «умного» бейджа для сотрудников, но выпускать их не планирует.Источник: MicrosoftMicrosoft называет Project Solara «платформой, созданной с нуля для обеспечения агентных сценариев», пишет The Verge. ОС предназначена для устройств, работающих с ИИ-агентами, её представили на конференции Build 2026.Project Solara построена не на Windows, а на базе Android. Это позволит ОС работать на «менее энергозатратных устройствах».Microsoft также показала два концепта устройств, которые могли бы работать на Project Solara. Первое — настольный дисплей с ИИ, внешне напоминающий Amazon Echo Show или Google Nest Hub, отмечает The Verge.Второй концепт — бейдж для сотрудников с камерой, сканером отпечатков пальцев, Wi-Fi, Bluetooth и сенсорным экраном. По задумке, такое устройство может одним нажатием запускать ИИ-агента, записывать и транскрибировать текст и с помощью камеры «видеть» то, что видит пользователь.При этом Microsoft не планирует выпускать устройства — это референсные дизайны, которые другие компании могут реализовать на базе Project Solara. Пилотные проекты на базе ОС разрабатывают AccuWeather, Best Buy, CVS Healthcare и Target, отметили в Microsoft.Артур ТомилкоТехника39мMicrosoft представила мини-ПК Surface Dev Box на базе чипа Nvidia RTX Spark Компания позиционирует его как устройство для локального использования ИИ-моделей без необходимости платить за вычисления в облаке. #новости #microsoft