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Данила Бычков
AI

Microsoft представила Project Solara — платформу на базе Android для работы с ИИ-агентами

Компания также показала концепты настольного дисплея с ИИ и «умного» бейджа для сотрудников, но выпускать их не планирует.

Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • Microsoft называет Project Solara «платформой, созданной с нуля для обеспечения агентных сценариев», пишет The Verge. ОС предназначена для устройств, работающих с ИИ-агентами, её представили на конференции Build 2026.
  • Project Solara построена не на Windows, а на базе Android. Это позволит ОС работать на «менее энергозатратных устройствах».
  • Microsoft также показала два концепта устройств, которые могли бы работать на Project Solara. Первое — настольный дисплей с ИИ, внешне напоминающий Amazon Echo Show или Google Nest Hub, отмечает The Verge.
  • Второй концепт — бейдж для сотрудников с камерой, сканером отпечатков пальцев, Wi-Fi, Bluetooth и сенсорным экраном. По задумке, такое устройство может одним нажатием запускать ИИ-агента, записывать и транскрибировать текст и с помощью камеры «видеть» то, что видит пользователь.
  • При этом Microsoft не планирует выпускать устройства — это референсные дизайны, которые другие компании могут реализовать на базе Project Solara. Пилотные проекты на базе ОС разрабатывают AccuWeather, Best Buy, CVS Healthcare и Target, отметили в Microsoft.
Артур Томилко
Техника
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Изображение Microsoft

#новости #microsoft

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