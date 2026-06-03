Google позволит владельцам сайтов исключать их из ИИ-режимов в поиске

На фоне требований регулятора в Великобритании.Источник: icrossing.comКомпания рассказала, что начала тестировать функции, которые позволят владельцам сайтов управлять показом их ссылок и контента в ИИ-режимах поиска — AI Overviews и AI Mode.Они смогут выставить соответствующие настройки с помощью переключателя в Search Console. Отказ от показа в ИИ-ответах не повлияет на позиции в обычной поисковой выдаче, пишет Engadget. Компания также начала добавлять в консоль новые аналитические данные о показе сайтов в генеративной выдаче.Google протестирует функции в Великобритании, прежде чем внедрять их по всему миру.Компания объявила об обновлениях на фоне требований британского регулятора. Управление по вопросам конкуренции и рынков обязало Google предоставить издателям возможность отказаться от использования их контента для обеспечения работы ИИ-поиска.Google анонсировала обновлённый поиск с интегрированной Gemini в мае 2026 года. Некоторые пользователи раскритиковали анонс: опасались, что ИИ будет выдавать «ненадёжные» результаты, а сам сервис навяжет ИИ тем, кто пользоваться нейросетями не хочет.Таня БоброваСервисы27 маяDuckDuckGo рассказал о росте количества установок приложения в США на 18% на фоне критики пользователей обновлённого поисковика Google Google анонсировала обновлённую поисковую строку с интегрированной Gemini в мае 2026 года.#новости #google