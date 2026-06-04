OpenAI добавила в Codex набор плагинов для анализа данных, дизайна, инвестирования в акции и других задач

Это готовые сборки навыков и подключённых приложений для ИИ-агента. Плагин для задач отделов продаж. Источник: OpenAIOpenAI добавила в каталог Codex готовые плагины, ориентированные на прикладные рабочие задачи, а не сферу программирования. Похожие есть, например, в Claude Cowork.С их помощью ИИ-агент сможет автономно работать в сторонних сервисах, составлять отчёты или генерировать рекламные материалы в соответствии с выбранной ролью. Можно будет не подключать вручную приложения и не писать объёмные инструкции.В Codex пока доступны шесть плагинов: для аналитики данных с инструментами Snowflake, Hex и Tableau, для креативных индустрий — создания мудбордов, банеров и карточек через Figma, Canva, Shutterstock, Picsart и Fal, плагин для отделов продаж с Salesforce, Slack, Outreach, Clay и Actively, а также для инвестирования в публичные компании и инвестиционного банкинга.Плагин для инвестирования. Источник: OpenAIСборки можно установить из каталога Codex. Это приложение OpenAI для агентных задач — программирования, работы с файлами, сторонними сервисами, управления компьютером и браузером. Оно доступно по подписке.Ася КарповаAI21 маяCodex для создания интерфейсов, презентаций, исправления багов и постановки задач команде: инструкции от OpenAI с готовыми автоматизациями Несколько промптов и навыков в заметке, остальные — на сайте OpenAI Developers.#новости