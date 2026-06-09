Bloomberg: власти Китая запланировали инвестировать $295 млрд в инфраструктуру для ИИ — управлять ей будут госкомпании China Mobile и China Telecom

Также в проекте будут использовать чипы от китайских производителей.Источник: BloombergДеньги направят на строительство сети взаимосвязанных дата-центров по всей стране в течение следующих пяти лет, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Проект должен снизить зависимость Китая от западных технологий.По плану властей КНР, не менее 80% комплектующих для проекта, ключая ИИ-чипы, будут поставлять китайские производители — например, Huawei. В мае 2026 года девять моделей отечественных микропроцессоров прошли в Китае проверку безопасности, что упрощает их более широкое использование, отмечает издание.Основными операторами дата-центров станут госкомпании China Mobile и China Telecom. На начальном этапе инвестиции в проект оценили в $295 млрд, но сумма может вырасти, подчёркивает Bloomberg.Главная цель проекта — дать китайским разработчикам более широкий доступ к инфраструктуре и ускорить внедрение ИИ.Евгения ЕвсееваПраво1 июняКитай запретил переносить в другие страны бизнес и сотрудников компаний из «стратегически важных отраслей» — это касается разработчиков ИИ Предпосылкой послужила история стартапа Manus, который перенёс бизнес в Сингапур и попытался продать его Meta*. #новости #китай