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Данила Бычков
AI

Bloomberg: власти Китая запланировали инвестировать $295 млрд в инфраструктуру для ИИ — управлять ей будут госкомпании China Mobile и China Telecom

Также в проекте будут использовать чипы от китайских производителей.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Деньги направят на строительство сети взаимосвязанных дата-центров по всей стране в течение следующих пяти лет, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Проект должен снизить зависимость Китая от западных технологий.
  • По плану властей КНР, не менее 80% комплектующих для проекта, ключая ИИ-чипы, будут поставлять китайские производители — например, Huawei. В мае 2026 года девять моделей отечественных микропроцессоров прошли в Китае проверку безопасности, что упрощает их более широкое использование, отмечает издание.
  • Основными операторами дата-центров станут госкомпании China Mobile и China Telecom. На начальном этапе инвестиции в проект оценили в $295 млрд, но сумма может вырасти, подчёркивает Bloomberg.
  • Главная цель проекта — дать китайским разработчикам более широкий доступ к инфраструктуре и ускорить внедрение ИИ.
Евгения Евсеева
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Предпосылкой послужила история стартапа Manus, который перенёс бизнес в Сингапур и попытался продать его Meta*.

Источник: Xinhuanet

#новости #китай

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