Китайская Moonshot обновила Kimi Code и выпустила агента для работы с локальными файлами Kimi Work

Похожего на Claude Cowork.Источник: Moonshot Kimi Code — ИИ-агент для программирования с открытым кодом. Компания добавила поддержку работы в CLI, инструменты для анализа видео, а также плагины для биржевых котировок, финансовых отчётов и чтения научных статей.Например, можно попросить Kimi Code создать LUT-файлы для цветокоррекции, обрезать ролик или преобразовать запись экрана в код для приложения.Также выпустили Kimi Work — ИИ-агента, который работает с локальными файлами на компьютере или использует браузер через расширение Kimi WebBridge.Агент на базе последней модели компании Kimi K2.6 может запускать до 300 субагентов для параллельных задач, создавать документы в форматах PPTX, Word, PDF и Excel, использовать инструменты для анализа рынков через сервисы Yahoo Finance и Всемирного банка.Kimi Work доступен бесплатно в десктопном приложении для macOS и Windows. Kimi Code в веб-версии — по подписке от $19 в месяц.Данила БычковAI7 маяКитайская Moonshot, разработавшая чат-бота Kimi, привлекла около $2 млрд при оценке в $20 млрд Раунд прошёл на фоне подготовки компании к IPO. #новости