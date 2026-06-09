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Ася Карпова
AI

Китайская Moonshot обновила Kimi Code и выпустила агента для работы с локальными файлами Kimi Work

Похожего на Claude Cowork.

Источник: Moonshot
  • Kimi Code — ИИ-агент для программирования с открытым кодом. Компания добавила поддержку работы в CLI, инструменты для анализа видео, а также плагины для биржевых котировок, финансовых отчётов и чтения научных статей.
  • Например, можно попросить Kimi Code создать LUT-файлы для цветокоррекции, обрезать ролик или преобразовать запись экрана в код для приложения.
  • Также выпустили Kimi Work — ИИ-агента, который работает с локальными файлами на компьютере или использует браузер через расширение Kimi WebBridge.
  • Агент на базе последней модели компании Kimi K2.6 может запускать до 300 субагентов для параллельных задач, создавать документы в форматах PPTX, Word, PDF и Excel, использовать инструменты для анализа рынков через сервисы Yahoo Finance и Всемирного банка.
  • Kimi Work доступен бесплатно в десктопном приложении для macOS и Windows. Kimi Code в веб-версии — по подписке от $19 в месяц.
Данила Бычков
AI
Китайская Moonshot, разработавшая чат-бота Kimi, привлекла около $2 млрд при оценке в $20 млрд

Раунд прошёл на фоне подготовки компании к IPO.

Источник: Bloomberg

#новости

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