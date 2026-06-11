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Ася Карпова
AI

Xiaomi выпустила MiMo Code для агентного программирования

Компания даёт бесплатный доступ к своим ИИ-моделям «на ограниченный срок».

Xiaomi выпустила MiMo Code для агентного программирования
  • Китайская компания выложила на GitHub ИИ-агента для программирования, который работает в терминале.
  • MiMo Code разработан на базе открытого проекта OpenCode. Он доступен по лицензии MIT для коммерческого использования. ИИ-агент работает на базе бесплатной мультимодальной модели MiMo-V2.5 от Xiaomi.
  • По заявлениям компании, в тестах она якобы показывает себя на уровне Claude Sonnet 4.6.
Источник: Xiaomi
Источник: Xiaomi
Модель занимает четвёртое место по пулярности на Open Router
Модель занимает четвёртое место по пулярности на Open Router
  • У MiMo Code есть система постоянной памяти. Отдельный субагент ведёт записи и отслеживает прогресс задач. CLI-агент устанавливается командой:
curl -fsSL https://mimo.xiaomi.com/install | bash
Ася Карпова
AI
Xiaomi выпустила флагманскую ИИ-модель — ещё до анонса она возглавила топ OpenRouter и породила слухи о DeepSeek V4

Модель разработана для агентных задач.

Модель возглавляет рейтинг OpenRouter

#новости

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