Xiaomi выпустила MiMo Code для агентного программирования

Компания даёт бесплатный доступ к своим ИИ-моделям «на ограниченный срок».Китайская компания выложила на GitHub ИИ-агента для программирования, который работает в терминале.MiMo Code разработан на базе открытого проекта OpenCode. Он доступен по лицензии MIT для коммерческого использования. ИИ-агент работает на базе бесплатной мультимодальной модели MiMo-V2.5 от Xiaomi.По заявлениям компании, в тестах она якобы показывает себя на уровне Claude Sonnet 4.6.Источник: XiaomiМодель занимает четвёртое место по пулярности на Open RouterУ MiMo Code есть система постоянной памяти. Отдельный субагент ведёт записи и отслеживает прогресс задач. CLI-агент устанавливается командой:curl -fsSL https://mimo.xiaomi.com/install | bashАся КарповаAI19 марXiaomi выпустила флагманскую ИИ-модель — ещё до анонса она возглавила топ OpenRouter и породила слухи о DeepSeek V4 Модель разработана для агентных задач.#новости